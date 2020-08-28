Köylülerden duygu yüklü feryat: "Evimiz yansın da ormanımız yanmasaydı"
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Köylülerden duygu yüklü feryat: "Evimiz yansın da ormanımız yanmasaydı"

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta Kuyubeli Mahallesi'nden başlayarak 8 mahalleyi etkisi altına alan ve kundaklama olduğu iddia edilen yangında Cumhurbaşkanının talimatı ile bölgeye gelen 1 milyon TL'lik yardımlar, köy sakinlerine dağıtılmaya başlandı.

Köylülerden duygu yüklü feryat:
28.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:52

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta Kuyubeli Mahallesi'nden başlayarak 8 mahalleyi etkisi altına alan ve kundaklama olduğu iddia edilen yangında Cumhurbaşkanının talimatı ile bölgeye gelen 1 milyon TL'lik yardımlar, köy sakinlerine dağıtılmaya başlandı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindeki heyet ile bölgede vatandaşlar ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 113 aileye yardım yapılıyor.

Evinden terlikleri ile çıkan vatandaşlardan Seyfullah Farsak, "Devletimizden Allah razı olsun. Keşke evimiz yansaydı da ormanımız yanmasaydı, devletimiz sağolsun. Her desteği veriyorlar. Yiyecek battaniye destekleri geliyor. Devletimize inanıyoruz. Her zaman yanımızda" dedi.

Vatandaşlardan Ali Kara ise tüm malını kaybettiğini belirterek "Devletimiz hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Kaymakam bey geldi. Allah yokluklarını vermesin. Keşke ormanımız yanmasaydı" diye konuştu.

Evleri ve hayvanları küle dönen köy kadınları yardımlar için teşekkür ederken ormanın yanmasına çok üzüldüklerini ifade ederek, bir an önce suçluların hak ettiği cezayı almalarını istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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