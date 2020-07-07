Köylülerden Aktaş'a teşekkür
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Köylülerden Aktaş'a teşekkür

Yenişehir'in Çiçeközü köyü sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Köylülerden Aktaş'a teşekkür
07.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:49

Yenişehir'in Çiçeközü köyü sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyarete Çiçeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, muhtar azaları ve Çiçeközü Derneği (YENÇİDER) katıldı. Çiçeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a Covid 19 sebebi ile gecikmiş olan iade-i ziyaretimizi gerçekleştirdik. Köyümüze yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine köy halkının selamını ve teşekkürlerimizi ilettik. Bizleri ağırlayan başkanımıza köyümüz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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