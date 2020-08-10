Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
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Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti

Edirne'nin Yunanistan'a sınır köylerinden biri olan Kemalköy halkı, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikerek, yaptıkları açıklamalarla Yunanistan'a tokat gibi cevap verdi.

10.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:36

Edirne'nin Yunanistan'a sınır köylerinden biri olan Kemalköy halkı, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikerek, yaptıkları açıklamalarla Yunanistan'a tokat gibi cevap verdi. 7'den 70'e 'kartal' tepesinde bir araya gelen köy halkı, "Vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın son günlerde hadsizce açıklamalarına sınır köyü olarak şanlı Türk bayrağını Yunanistan sınırında dalgalandırarak Yunanistan'a en anlamlı cevabı vereceklerini düşünen Edirne'nin sınır köylerinden Kemalköy halkı, Yunanistan'dan da rahatça görülebilecek sınır hattındaki 'Kartal tepesi'ne dev Türk bayrağı dikmenin mutluluğunu yaşıyor.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ HERKES BİLİR"

Kemalköy muhtarı İzzet Kuzucu, "Türk'ün gücünü herkes bilir. Şanlı bayrağımızın rengini şehitlerimizin kanından aldığını hiç kimse aklından çıkarmasın, buralar şehitlerimizin kanıyla alındı ancak bizler şehit olursak verilir. Buna kimse tenezzül etmesin. Türk'ün gücünü herkes bilir" açıklamasında bulundu.

"BAYRAĞIMIZIN DALGALANMASI BİLE YUNANİSTAN'I KORKUTUYOR"

Köyün muhtar azalarından biri olan Çetin Özgün de kendisinin avcı olduğunu açıklayarak, Edirne'deki kayıtlı avcılar olarak Yunanistan'a yeteceklerini ifade ederek, "Bayrağımızın burada şanla şerefle dalgalanması bile Yunanistan'a korku salıyor" dedi.

"SEVE SEVE CAN VERMEYE HAZIRIZ"

Bir diğer köy muhtar azalarından Erdal Aslan da, Yunanistan sınırına dev Türk bayrağını dikmelerinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Yunanistan istediği kadar bağırsın, vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırız" diye konuştu.

(Şener Urfa/İHA)

Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti

Kaynak: İHA

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