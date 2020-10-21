Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi
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Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi

21.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:27
Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü sakinlerinin yol çilesi bitmek bilmiyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü sakinlerinin yol çilesi bitmek bilmiyor. Köy yolunan belediyenin döktüğü iddia edilen hafriyat sonrası yol nerdeyse kapanma noktasına geldi

Hamidiye Köy yolu yıllarca Bozüyük Belediyesi'nin vahşi çöp alanı olarak kullanılıyordu. Yıllarca çöp kokusu ve köpeklerden dolayı ulaşımlarımızda birçok mağduriyetler yaşayan köylüler, geçtiğimiz yaz çöplerin katı atık bertaraf tesisine götürülmesiyle rahata ermişlerdi. Bundan sonra köylüler 2 kilometrelik alanda yollarının genişletme ve ıslah çalışması beklerken, belediyenin yaptığı Hal Projesi kapsamında çıkan hafriyatı bilinçsizce bu yol üzerine dökmesi köylüleri çileden çıkardı.

"Böyle giderse önümüzdeki günlerde yağışların başlamasıyla birlikte yolumuz çamur deryasına dönecek"

Köy sakinleri, "40 yılı aşkın süredir ilçe çöplüğü olarak kullanılan yolumuz nedeniyle çok zor zamanlar geçirdik. Geçtiğimiz yaz tam çöplükten kurtulduk temiz bir yola kavuştuk derken söz verilmesine rağmen 5 aydır bir çalışma yapılmadı. Biz yolumuzun genişletilmesi ve ıslah edilmesi çalışmalarını beklerken müteahhit firmanın bilinçsiz çalışmaları nedeniyle neredeyse yolumuz kapanma aşamasına geldi. Böyle giderse önümüzdeki günlerde yağışların başlamasıyla birlikte yolumuz çamur deryasına dönecek. Bu konuda belediye yetkililerini verdikleri sözleri yerine getirmek üzere göreve davet ediyoruz. Köy halkımızın en temel hakkı olan ulaşım hakkımızın bu şekilde elimizden alınmasını kınıyoruz. Bu konuda İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince yaşanılanların tutanak altına alınmasını istiyor, sıkıntılarımızın çözümü noktasında kendilerinden destek bekliyoruz" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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