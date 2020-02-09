Köylüler yangını karla söndürmeye çalıştı
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Köylüler yangını karla söndürmeye çalıştı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ahırda çıkan yangın, köylülerin yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:53
Köylüler yangını karla söndürmeye çalıştı

'nin ilçesinde ahırda çıkan yangın, köylülerin yardımıyla ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saçmalıpınar köyünde yaşayan Hüseyin Albayrak'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ekipleri, olay yerine güçlükle ulaştı.

İtfaiyenin gelmesini bekleyen köylüler, kar kütleleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Köylülerin yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, ahırda hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Köylüler yangını karla söndürmeye çalıştı
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