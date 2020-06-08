Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor
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Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor

Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor İletişim çağında telefonla 'haberleşme' sorunu Minareye çıkamayanlar dağa çıkıyor 500 nüfuslu köyde 'şebeke' sorunu 'Şebeke avcısı' vatandaşlar telefonlarıyla görüşme yapmak için köyde geziyor Kırıkkale'de cep telefonu...

08.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:29

Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor

İletişim çağında telefonla 'haberleşme' sorunu

Minareye çıkamayanlar dağa çıkıyor

500 nüfuslu köyde 'şebeke' sorunu

'Şebeke avcısı' vatandaşlar telefonlarıyla görüşme yapmak için köyde geziyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de cep telefonu hatlarının çekmediği İmamoğluçeşmesi köyü sakinleri, telefon görüşmelerini cami minaresine çıkarak gerçekleştiriyor. Minareye çıkamayanlar da dağa çıkarak iletişim sağlıyor.

Kırıkkale'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli ve 500 nüfuslu İmamoğluçeşmesi köyünde yaşayanlar, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor. Sulakyurt ilçesine balı köyde yaşayan gençler cami minaresine çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Minareye çıkamayanlar da iletişim sorunun olmadığı 3 kilometre uzaklıktaki dağa çıkıyor. Korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrasında evlerden ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler ise internetleri verimli çalışmadığı için ödevlerinin yanı sıra gündelik kullanımlarında da sorunlar yaşıyor. Köy sakinleri ise bu sorunun çözüme kavuşması için yetkililerden yardım istiyor.

"Minareye ya da dağın başına çıkacağız"

Köylerinde telefon şebekesinin çekmediğini ifade eden ve minarede görüşme gerçekleştiren İsmail Özkan, "Ankara'dan geldim ama telefon çekmiyor. Telefon çekmeyince de hani böyle minareye çıktık. Dağa da çıkıyoruz. Rezil oluyoruz yaptığımız başka bir şey yok. Ankara'dan geliyoruz telefonlarımız çekmiyor. Ankara'dakilerle ulaşamıyoruz birbirimize. Konuşamıyoruz. Söz konusu böyle olunca ya minareye çıkacağız yada dağın başına çıkacağız. Genellikle köyün gençleri çıkıyor. Telefon çok zor çekiyor. Ben de dedim 'buraya çıkayım.' Allah'tan telefon çekti. Çekmeseydi bu sefer dağa çıkmak zorunda kalacaktık" dedi.

"Devletimizden yardım istiyorum"

İnternet olmadığı için ödevlerini yapamadığını dile getiren üniversite öğrencisi Seyit Şahin, "Benim bir durumum olacaktı, bir sorunum var. Ben Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde okuyorum. Bu pandemi süresince hocalar bize çok ödev veriyor. Gördüğünüz kadarıyla köyümüzde internetimiz çekmiyor. Ödevlerden de haberdar olamıyorum. Ödevlerden kötü sonuçlar alıyorum bazen. Bilgisayardan ödev veriyorlar onları yapamıyorum. Düşük not alıyorum. Annemizi, babamızı, akrabalarımızı da ararken sıkıntı yaşıyoruz. Arada caminin minaresine çıkıp konuşuyoruz. İnternet sorunumuz var. Telefonun çekmediği durumlarda da ödevimi yapamıyorum. Hocalarımız düşük not veriyor. Buradan hocalarıma sesleniyorum. Notlarımı düzeltirlerse çok iyi olur. Devletimizden de yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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