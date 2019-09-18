Köylüler taş ocağına karşı eylem yaptı

18.09.2019 18:51

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan taş ocaklarına karşı eylem yapan vatandaşlar, sağlıklarının tehdit altında olduğunu savunarak yetkililerden yardım istedi.



Olay, Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişinde toplanan vatandaşlar ellerinde pankartlarla bölgede bulunan taş ocaklarının kaldırılmasını talep etti. Bölge halkı olarak taş ocaklarının hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren köylüler, yine bölgede kurulacak olan çimento fabrikasının da aynı şekilde kendilerini mağdur edeceğini ileri sürdü. Vatandaşların eylemlerine destek veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'da, bölgede bulunan tüm mahalle muhtarları ve halkı ile Görgü Mahallesi'nin bu mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi. Bölge halkının bu duruma isyan ettiğini ifade eden Kiraz, "Bu insanlar burada tarım yapamaz hale gelmişler, hayvancılık yapamaz hale gelmişler. Taş ocağındaki patlamalar nedeniyle su kaynakları kayboluyor. Vatandaşların oturduğu evler adeta deprem olmuşcasına çatlıyor. Bir kişi para kazansın diye burada yüzlerce insan yok sayılıyor, bu asla kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerine yer verdi.



Maden ve taş ocaklarının yerleşim bölgelerine yakın alanlarda kurulmasına karşı çıktıklarını dile getiren Kiraz, "Burada eskiden bir taş ocağı sorunu vardı ama yeni ruhsatlar verilmeye çalışılıyor. Bu yetmiyormuş gibi birde çimento fabrikası yapılıyor. Halk burada zehir soluyacak. Herkesin sağlığı tehdit altında burada. Yarın çimento fabrikasının da kurulması ile burada oynayan çocuklar zehir soluyacak. Burada halkın doğası sağlığı ekmeği yok ediliyor" diye konuştu. Kiraz, köylülerin başlattığı hukuki süreci de parti olarak yakından takip ettiklerini ve her zaman destek vereceklerini söyledi.



Eylem sırasında bazı vatandaşların Malatya-Kayseri karayolunu kapatmak istemesi ise kısa süreli gerginliğe neden oldu. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem daha sonra sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA