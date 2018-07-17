Köylüler "Sarıkız" Örümceği Hakkında Bilgilendirildi

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Damlacık köyünde ortaya çıktığı iddia edilen ve "sarıkız" olarak bilinen örümcek türüyle ilgili köy halkını bilgilendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler Yüksel Kaya, Tunus Keltek ile Damlacık köyünü ziyaret eden İl Müdürü Yıldız, köylülerle bir araya geldi.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, köyde "sarıkız" adıyla bilinen örümcek türünün görüldüğü yönünde yerel basında haberler yer aldığını ve vatandaşların tedirginlik yaşadığını belirtti.

Tedirginliği aza indirmek için köy halkına bu konuda eğitim vermek istediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu konu hakkında bilinçli olmamız gerekiyor. Görülen örümcek halk arasında 'sarıkız', 'sarı ömer' veya literatürde 'deve örümceği' olarak biliniyor. Tedirgin olacağımız bir tür değil, et yediği doğru ama böceklerle beslenen bir tür. Çöl iklimi bulunan yerlerde gözüküyor ve sıcak havalarda ortaya çıkmaktadır. Bir önceki yıl Yıldız beldesi civarında görüldü, orada da bilgilendirmeler yaptık."

Ziyarette ayrıca veteriner hekimler tarafından köy konağında sunum yapıldı.

Sunumda, sarıkız örümceğinin anatomik yapısı, zehirli olmadığı ancak bakteri taşıdığı, hangi canlılarla beslendikleri, böceğin ısırması halinde neler yapılacağı, korunmak için ne gibi önlemler alınması gerektiği anlatıldı.