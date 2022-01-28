Köylüler önce yolları açtı, ardından kayak yapmanın keyfini yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köylüler önce yolları açtı, ardından kayak yapmanın keyfini yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Köylüler önce yolları açtı, ardından kayak yapmanın keyfini yaşadı

Karabük'te etkili olan ve yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrası köylüler önce traktörlerle yolları açtı, ardından çocuklarla kayak yaptılar.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Karabük'te etkili olan ve yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrası köylüler önce traktörlerle yolları açtı, ardından çocuklarla kayak yaptılar.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köy muhtarları traktörleri ile kapanan yolları açtı. İlçeye bağlı Hacıağaç köyü muhtarı da, traktörü ile açtığı yolu kayak pistine çevirerek, kayak takımları ile birlikte yarıyıl tatilini köyde geçiren öğrencilerle birlikte kayak yaptı.

İlçe Kaymakamlığı da sosyal medya hesapları üzerinden renkli görüntüler adı altında paylaştığı o anlar beğeni topladı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Karabük, Eflani, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title