Köylüler Ölmüş Dedelerinin Vasiyeti ile Serinliyor

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da halk şehir merkezlerinde sıcaktan bunalırken, köylerde ise vatandaşlar ölmüş dedelerinin vasiyeti üzerine doğal serinliğin keyfini yaşıyor. Köşk ilçesine bağlı köylerde yaklaşık 100 yıldır devam eden gelenek kapsamında halkı serinleterek sevap kazanmak için vatandaşlar kapı kapı dolaşıp kar dağıtıyor. Bunaltıcı sıcaklarda ise köylüler yüksek dağlardan ayaklarına kadar getirilen doğal kar ile serinliyor.



Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır ve Ilıdağ köylerinde her gün vatandaşlar dedelerinin vasiyeti üzerine yüzlerce kilo kar dağıtıyor. Uygulamanın yaklaşık bir asırdır devam ettiğini belirten köylüler aile büyükleri tarafından 'kar vakfı' olarak bırakılan zeytinliklerin geliri ile bu hayrın sürdürüldüğünü belirttiler.



Yaklaşık 55 yıl önce Koçyiğit ailesine gelin geldiğini ve o günden bu yana her yıl Temmuz ayında bu kar hayrının yapıldığını belirten 78 yaşındaki Vijdan Koçyiğit, "Eşimin babası tarafından bazı zeytin ağaçlarımız kar vakfı olarak bırakılmış. Ben bu kapıya gelin geldiğim günden beri her yıl Aydın dağlarının zirvesinden bir yük kar getirtip dağıtıyoruz. Bu tür hayır sürekli yapılıyor" dedi.



Buzdolabının olmadığı dönemlerde insanların yaz sıcağında serinlemesi amacı ile başlatılan bu gelenek teknolojiye rağmen, dedelerin vasiyeti olduğu için halen devam ediyor. Daha önceleri katırlarla keçelere ve kıl çuvallara sarılarak getirilip dağıtılan karlar, günümüzde klimalı araçlarla taşınmasına rağmen köyde vatandaşlar halen dağlardan getirilen kar ile serinliyor.



Asırlık gelenek ve kar vakıfları sayesinde Köşk ilçesinin Başçayır ve Ilıdağ köyü mahallelerinin meydanlarında her gün yüzlerce kilo kar herkese bedava dağıtılıyor. Geleneklerin halen devam ettiğini köylerde, hukuki bir yaptırımı olmamasına rağmen atalardan kalan vasiyetlere harfiyen uyuluyor. Hayır için dağıtılan karlar da sıcaktan bunalan vatandaşlar tarafından kapış kapış tüketiliyor. - AYDIN