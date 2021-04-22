Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.