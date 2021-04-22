Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti
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Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.

Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.

İddiaya göre Tokatlı Köyü'nde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalırken mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Yakınlarının mezarlıklarının tahrip edildiğini duyan köylüler çalışmaların yapıldığı alana geldi. Durumdan şikayetçi olan köylüler ile Muhtar Şevki Alper ve yakınları tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şahısları ifadelerini almak üzere karakola getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti
Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti
Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti
Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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