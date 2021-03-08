Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi
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Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi

08.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:29
Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kumaçukuru Mahallesi sakinleri içmesuyu ihtiyacının karşılanması için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Mut Şube Müdürlüğünden yardım istedi.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kumaçukuru Mahallesi sakinleri içmesuyu ihtiyacının karşılanması için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Mut Şube Müdürlüğünden yardım istedi.

Köylüler toplu halde MESKİ Mut Şube Müdürlüğünde toplanarak sorunlarını dile getirdi.

Göçün önlenmesi için köylerine su getirilme için yetkililerden yardım isteyen Kumaçukuru Mahalle Muhtarı Ali Yıldız, "Bu mücadelemde içme suyunu tekrar köyüme kazandırabilirmiyim diye yola çıktım bu yolda da içme suyunun gerek sondaj gerekse başka bir yöreden getirebilmek için dilekçelerimi sundum. İnşallah Kumaçukuruna içme suyunu getireceğiz" dedi.

Köylülerin sorunlarını dinleyip çözüm konusunda yardımcı olacaklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Meclis Üyesi ve Mut Siyasi Koordinatörü Selahattin Arslan, "Kumaçukuru köyümüz şu anda içme suyu konusunda vatandaşlarımız belli bir istekte tereddütteler. Yani yeterli su kalmadığını ifade ediyorlar ancak, Bizim MESKİ olarak tespitlerimizde içme suyu konusunda problem yaşanmıyor. İleri tarihlerde meydana gelebilecek su ihtiyacını karşılamak için biz muhtarımızla buradaki vatandaşlarımızla konuştuk, görüştük, gerektiğinde kendilerinin ön gördüğü noktalarda MESKİ olarak, yeterli içme suyunu daha kaliteli bir içme suyunu temin edebilmek için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekirse yer altı suyu arayarak, yani sondaj çalışması yaptırarak MESKİ bünyesinde daha kaliteli bir içme suyunu vatandaşlarımıza temin etmek için ön çalışmaları başlatabiliriz. Vatandaşlar içme suyuna en kaliteli bir şekilde kavuşmaları bizim asli görevimiz. Bu konuda da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yerine getiririz" dedi. - MERSİN

Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi
Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi
Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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