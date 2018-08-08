Köylüler merada pankart açtı

EDİRNE - Edirne'nin Demirhanlı köy halkı, meralarını kiralayarak kömür ocağı kuran işletmenin, meralarını ve derelerini kirletmesini eylem yaparak dile getirdi. Yaklaşık 30 kişi, ellerindeki pankartlarla kömür ocağı işletmesinin içine girerek yetkili kişiyle doğanın kirletilmemesi gerektiğini konuştu.

Edirne'nin Demirhanlı köy halkı, yaklaşık 3 yıl meralarından 80 dönüm alanı kiralayarak kurulan kömür ocağından şikayetçi. Köylüler, kömür ocağının merayı kirlettiğini, dere suyunu kullanan ocağının suyu da kirlettiğini ileri sürdüler. Derenin yatağını değiştirdiğini ifade eden köy halkı, dere yatağının değişmesi sonucu ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını da belirttiler. Zararlarının karşılanması isteyen ve doğaya zarar verilmesini istemeyen köy halkı, kömür ocağı yetkilisi ile görüştü.

Demirhanlı Köy Muhtarı Sadullah Biçen, temiz bir doğada yaşama haklarının olduğunu belirterek, "Gerekli yerlere müracaat ettik. Gelip onlarda olayı gördüler. 165 dönüm bir alana tecavüz var. Çevreciler 10 gün önce dere yatağını bozmuş olduğunu tespit ettiler ve ceza yazdılar. Karşılarında muhatap bulamadılar. Mal sahibi başka, imza yetkisi başkasında. Doğayı kirletmeyen bir işletme istiyoruz. Yoksa biz bu işletmeyi istemiyoruz" dedi.

Muhtar Biçen, kömür ocağının dere suyunu biriktirdiği için Demirhanlı ve Musabeyli köylerine ulaşımı sağlayan tarihi köprünün sular altında kaldığını da ifade etti.

Biçen, çevrecilerin yıkanan kömürün suyunu dereye saldıklarını tespit ettiğini belirterek yıkanan kömürün pisliğinin belli bir yerde depolanıp belirli aralıklarla dereye salınması gerektiğini söyledi.

Bazı köylüler de ayçiçeği ekili arazilerinin sular altında kaldığını, ayçiçeği bitkisinin çürüdüğünü ve maddi kayıpları olduğunu söylediler.