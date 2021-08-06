Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
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Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı

Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen göletteki su birikintilerinde mahsur kalan balıklar, köylüler tarafından kurtarıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen göletteki su birikintilerinde mahsur kalan balıklar, köylüler tarafından kurtarıldı. Zamanla yarışan köylüler, oksijensiz kalan balıkları yakalayıp, kovalarla yakından geçen Kura Nehri'ne taşıdı.

Tahtakıran köyü kırsalında dağlarda eriyen kar ve yağmur sularıyla oluşan gölet, aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Göletteki balıklar, oluşan küçük su birikintilerinde mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, işlerini bırakıp balıkları kurtarmak için kolları sıvadı. Zamanla yarışan köyüler, oksijensiz kalan balıkları kovalara doldurup, 750 metre uzaklıktaki Kura Nehri'ne taşıdı.

Yaklaşık 500 balığı nehre bırakarak hayatta kalmalarını sağladığını söyleyen köylülerden Gültekin Karataş (61), şunları söyledi:

"Kuraklık bu yıl bizi perişan etti. Eriyen kar ve yağan yağmur sularının oluşturduğu gölet, kavurucu sıcaklar nedeniyle ilk kez kurumaya başladı. Gölette oluşan küçük su birikintilerinde kalan sazan türü balıkların can çektiğini görünce köy halkı balıkları kovalarla toplayıp yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Kura Nehri'ne taşıdık. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen ekipler de yardımcı oldu. İnşallah bu kuraklık kısa sürede biter hem biz hem de doğadaki canlılar derin bir nefes alabiliriz."


Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı
Köylüler, kuruyan göletteki su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar için zamanla yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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