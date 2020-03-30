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Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyü sakinleri Korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle köy girişlerini kapatarak hem kendilerini hem de köyü karantinaya aldı.

30.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:41
Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyü sakinleri Korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle köy girişlerini kapatarak hem kendilerini hem de köyü karantinaya aldı.

Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyünde Korona virüs şüphesi olmamasına rağmen tedbir amacıyla köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yaklaşık 10 haneli Karacaviran köyü sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bilim Kurulu'nun 'Evde kal, Sosyal mesafeyi koru, Hijyene dikkat et, Hayat eve sığar' çağrısına uyarak virüs salgınından dolayı köye giriş ve çıkış yasaktır' uyarı tabelasını yerleştirdiler.

Virüsün, tedbirden daha büyük olmadığına dikkat çeken Karacaviran köyü sakinlerinden Rüstem Bakırcıoğlu, "Korona virüsün etkileri ile ilgili insanlar yeterli derecede dikkati vermedikleri için biz de böyle bir şey kendi köyümüz için düşündük. İnşallah herkeste bir duyarlılık olur ve daha dikkatli olurlar. Televizyonlarda hükümet, sağlık bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı bu konuda çok bahsediyorlar. Doktorların da bu virüs ile ilgili yaptığı açıklamalara göre bu virüs, tedbirden daha büyük değildir. Onun için önce tedbirinizi kendiniz alın deniliyor. Biz de kendi tedbirimizi aldık. insanların duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Karacaviran Köyü sakinlerinden Asım Bakırcıoğlu ise "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyorlar. Çok acil durumlarınız olmadıkça dışarı çıkmayın. Hastanelere gitmeyin. Herkes kendini karantinaya alsın. Evinizde kalın diyarlar. Biz de hem kendimizi, hem de kendi köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul ve ya başka şehirlerden gelen eş dost ve akrabalarımız kendi memleketlerine geliyorlar. Bizi ziyarete gelmek istiyorlar. Onlara gelmeyin de diyemiyoruz. Baktık çare yok böyle bir uygulama yaptık. Köyümüzün giriş ve çıkışlarını kapattık. Virüsten dolayı köye giriş yasaktır yazısını yazdık. Sadece bizim değil bütün insanların bu ara evlerinde olması onların sağlığı için hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Kendilerini karantinaya almazlarsa büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabileceklerini vurgulayan köy sakinlerinden İbrahim Bakırcıoğlu ise, "Bu aralar hem kendimizi hem de köyümüzü karantinaya almazsak büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşündük. Çünkü şöyle bir durum var. Hastalık başladığından bu yana genel olarak kırsal kesimlere ciddi anlamda bir yoğunluk başladı. Bir göç başladı. Bu göçte de aynen bayramlarda yaptığımız gibi çevreyi sağı solu ziyaret etme, eş dost ziyaret etmek gibi bir durumun söz konusu oluyor. Bu da ciddi bir sorun. Mümkünse kendi evlerimizde oturalım. Hastalık bizi etkilemiyorsa dahi bunu en azından büyüklerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünerek yapmamız gerekiyor. Mümkünse evimizde oturalım. Kimseyi kırıp dökmemek için köyümüzün yolunu şimdilik kapattık. Bu virüs bitince her şey yoluna girince tekrar yolumuzu herkese açacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıç köyü sakinlerinden Hamza Kılıç ise "Karacaviran bizim komşu köyümüz. Gerçekten kendilerini tebrik ediyoruz. Çok güzel yerinde bir hareket. Keşke bütün köyler aynısını yapsa. Böylelikle bu illetten kurtuluruz inşallah. Çok güzel yerinde bir hareket kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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