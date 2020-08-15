Köylüler, ihracat kapısını turfanda bodur elma ile araladı
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Köylüler, ihracat kapısını turfanda bodur elma ile araladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sebzeye alternatif olarak meyveciliğe yönelen köylüler, yetiştirdikleri turfanda bodur elma ile ihracat kapısını araladı.

Köylüler, ihracat kapısını turfanda bodur elma ile araladı
15.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:01

Mersin'in Erdemli ilçesinde sebzeye alternatif olarak meyveciliğe yönelen köylüler, yetiştirdikleri turfanda bodur elma ile ihracat kapısını araladı. Esenpınar Mahallesi'nde yetiştirilen turfanda elmalar iç piyasanın yanı sıra Rusya, KKTC ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Köy iken belde olan Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen Esenpınar'da turfanda elma yetiştirilen alan her geçen gün artıyor. Elma köylüler için geçim kaynağı oluyor. Dalında fiyatı 2,5 lira ile 3 lira arasında değişen turfanda elma köylülerin yüzünü güldürüyor.

Esenpınar'dan aldığı elmaları iç ve dış piyasaya pazarlayan tüccar Tuncer Özgür, sebzeye alternatif olarak yetiştirilen elmanın yörenin ekonomisine büyük katkı sağladığını, bugün dalında fiyatın 2.5 lira ile 3 lira, toptancı halinde ise 4 lira ile 5 lira aralığında olduğunu belirtti.

"TURFANDA ELMALARI İHRAÇ EDİYORUZ"

Turfanda bodur elmaların iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Özgür, "Bu elmalar şu an Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Suriye, Rusya ve diğer Arap ülkelerine gidiyor. Bu günlerde Irak'ın kendi elması da çıktı, alıma sınır koydu ama zaten yeterli gelmiyor. Türkiye'deki gala cinsi dediğimiz yazlık elma, iç talebe ancak yetiyor" dedi.

"YÖRENİN ÖZEL KONUMU ELMALARIN KALİTESİNİ ARTTIRIYOR"

Esenpınar'ın konumunun elmayı kaliteli ve albenili hale getirdiğini dile getiren Özgür, "Esenpınar'ın rakımının 800 olması, birazda yerinin çukur olması, gece çiğ düşmesi, yetişen elmalara güzel bir renk katıyor. Elmalar ayrıca burada çokta erken çıkar. Türkiye'de en erken çıkan elmalardan bir tanesidir. Esenpınar'ın bu özelliği vardır. Çiftçilerimizde bilinçlendi bu konuda. Yeni türlerde yetiştiriliyor, elmaların rengi çok güzel, kalitede yüksek" diye konuştu.

"SEBZEYE GÖRE DAHA KAZANÇLI"

Üreticilerden Aziz Demirtaş ise "Bodur elmamızın hasadı, Temmuz ayının başlarında başlıyor. Türkiye'de ilk turfanda olarak bizim burada çıkıyor. Ağustos'un sonuna kalmıyor, bitiyor. İnsanlarımız sebzeye göre bundan güzel gelir elde ediyor. Ürün kalitemiz de hayli yüksek" dedi.

Elma tezgahında çalışan Fikriye Erdoğan ise "Yöremizde güzel kaliteli elma yetiştiriyoruz. Yurt dışına ve yurt içine satarak kazanç sağlıyoruz. Ayrıca çalışarak kendimize ekonomik gelir sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdemli'de son yıllarda elma üretimi yapılan alan hızla arttı. İlçede 7 bin dekar alanda yaklaşık 55 bin ton elma üretimi gerçekleştirildi. Esenpınar bölgesinde ise turfanda bodur elma üretimi 10 bin tonu geçti.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA

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