Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor
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Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor

Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını iki yerleşim alanını tehdit etmeye devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını iki yerleşim alanını tehdit etmeye devam ediyor. Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey ve Çamköy mahallelerinde köylüler hayvanlarını alevlerden korumak için büyük mücadele veriyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede bulunan sera ve ahırlar, sahipleri tarafından boşaltılmaya başlandı.

Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey, Alacaoğlu ve Debent mahallelerinde köylüler hayvanlarını alevlerden korumak için büyük mücadele veriyor. Ahırlarından çıkarılan hayvanlar, sahipleri tarafından güvenli bölgelere götürülüyor. Zamana karşı verilen mücadele içerisinde dumandan etkilenen bir koyun, sahibi tarafından yangında göreli tankerden su içirilerek kendisine getirilmeye çalışıldı. - DENİZLİ

Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor
Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor
Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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