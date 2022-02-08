Köylüler çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren belediye önünde eylem yaptı

KARAMAN (AA) - Muğla'da bir grup vatandaş, köylerinde kurulması planlanan çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren Menteşe Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye binası önünde toplanan ve yapı ruhsatı verilmesine tepki gösteren Bayır Mahallesi Deştin köyü sakinleri, sağanak altında basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan muhtar Nail Karaman, Deştin, Alaşar, Şeref, Esenköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlar olarak, Menteşe Belediyesine, bölgede kurulmak istenen çimento fabrikasına verdikleri ruhsatı iptal etmeleri için son bir çağrıda bulunmaya geldiklerini söyledi.

Yaşam alanlarının korunması, çevre ve insan sağlığının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini düşündüklerini belirten Karaman, "İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz çimento fabrikasıyla ilgili verilen ruhsatın, Menteşe Belediyesi tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kurulması planlanan fabrikanın yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.