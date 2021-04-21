Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi
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Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi

Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü sakinleri imece usulü ile köydeki çeşmelerin bakımını yapıp, temizledi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü sakinleri imece usulü ile köydeki çeşmelerin bakımını yapıp, temizledi.

Hamidiye köyünde vatandaşlar, Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle imece usulü çeşmelerin bakım ve temizliği köylüler tarafından yapıldı. Hayırseverlerin destekleriyle köy içerisindeki kullanılan çeşmelerin bakımını köylüler el birliğiyle yaptıkları çeşmelerin, çevresinde oluşan yabani ot ve ağaçları temizledi. - AFYONKARAHİSAR

Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi
Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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