Köylüler buldu, jandarma imha etti

09.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:45

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde toprağa gömülü patlamamış halde bulunan mühimmat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.



Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması yapan köylüler tarafından yere gömülü vaziyette patlamamış mühimmat bulunduğu ve durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyüler tarafından toprağa gömülü halde bulunan patlamamış mühimmatın imha edilmesi için olay yerinde gerekli tedbirler alınarak, yapılan incelemede olay mahallinde bulunan mühimmatın, 60 milimetre çapında havan mermisi olduğunu tespit edildi. Patlayıcı madde imha timi tarafından patlamamış mühimmat olay yerinde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA