Köylüler Baraj Kapaklarının Kapatılmasına Tepki Gösterdi

Kars Barajı'nın kapaklarının kapatılması ve su tutmaya başlaması nedeniyle bazı köyler, yeni yerleşim yerlerine taşınmadıklarını ifade ederek tekrar açılmasını istedi.

Kars'ın kalkınmasında önemli projelerden Kars Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajda su tutulması için kapakları 1 hafta önce kapatıldı. Barajın göl alanı içerisinde kalacak Boğazköy ve Susuz Çamçavuş köyleri, yeni yerleşim yerlerine taşınmadan baraj kapaklarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Köy sakinleri, yeni köylerinde evlerinin inşaatın devam ettiğini, altyapı ve elektrik sorunlarının daha çözülmediğini öne sürerek, baraj kapaklarının belirlenen tarihten bir yıl sonra kapatılmasını istedi.

Boğazköy Muhtarı Şakir Uyusun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır devem eden Boğaz köy yeni yerleşim yerinin sorunun yeni çözüldüğünü, fakat köylerinde evlerin inşaatının devem ettiği bu süreçte barajın su toplamak amacıyla kapaklarının kapatıldığını belirtti.

Köylerde hala yaşayan köylülerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Uyusun, "Şu anda yeni yerleşeceğimiz köyümüzde devletin gözetiminde yapılan inşaat bir aydır başlamış. Görüldüğü üzere yeni köyümüzde ne altyapı tamamlandı, ne elektrik su sorunu çözüldü, ne de yol sorunu çözüldü." dedi.

Köy sakinlerinden Enver Badan, evlerin yapıldığını anlatarak, "Şimdi altyapısı, su sorunu devam eden, daha inşaatı bitmeyen yeni köyümüze 'taşının' diyorlar. Evet, arazi istimlak edildi, paramızı iyi kötü aldık ama yeni köyümüz daha tamam değil. Bu nedenle bize biraz daha süre tanısınlar." diye konuştu.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde dip savak imalatları hariç tüm imalatları 2016 yılında tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirilen ancak yeniden yerleşime tabi tutulan Çamçavuş ve Boğazköy köyleriyle deplase edilecek yollar ve enerji nakil hatlarından dolayı çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen su tutma işlemi gerçekleştirilemeyen Kars Barajı'nda, 19 Temmuz 2018 tarihinde itibaren su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz tarafından rezervuarda kalan köy yerleşim yerlerinin mülkiyetlerinin tamamı kamulaştırılarak hak sahiplerine ödemeleri yapılmıştır."