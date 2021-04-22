Köylüler arasında kavga

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köylüler arasında çıkan kavgaya ilişkin 9 kişinin ifadesi alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köylüler arasında çıkan kavgaya ilişkin 9 kişinin ifadesi alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokatlı köyü mezarlığına hafriyat döküldüğü ve içindeki mescidin de restorana çevrileceğini iddia eden köylüler ile muhtar ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 9 kişinin karakolda ifadesine başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı