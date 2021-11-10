KÖYLÜLER, ARALARINDA PARA TOPLAYIP ATATÜRK ANITI YAPTIRDILAR

ÇORUM'un Büğet köyünde halk, aralarında topladıkları parayla 2,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdı. Anıt heykel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde anma töreniyle açıldı.

Merkeze bağlı 100 haneli Büğet köyünde yaşayanlar, aralarında para toplayıp, Atatürk Anıtı yaptırdı. Köy meydanına yerleştirilen 2,5 metre uzunluğundaki heykelin açılış için 10 Kasım tarihi seçildi. Anıtın açılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapıldı.

Büğet Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan Yaşar, 'Atatürk anıtı köy meydanına yapıldı ve bu önemli günde de açılışını gerçekleştirdik. Hep birlikte bu önemli günde bir araya geldik' dedi.