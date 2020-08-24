Köylüler alevlerin arasında kalan buzağı için seferber oldu
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Köylüler alevlerin arasında kalan buzağı için seferber oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında çok sayıda ahır ve saman balyası zarar gördü.

Köylüler alevlerin arasında kalan buzağı için seferber oldu
24.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:23

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında çok sayıda ahır ve saman balyası zarar gördü. Vatandaşlar yanan saman balyası ve ağaçları söndürmek için seferber olurken, ayaklarından yaralanan buzağı da suyla soğutuldu.

Yangın saat 14.00 sırasında Nebiler Mahallesi kırsal alanda başladı. Yol kenarından başlayan yangın otların kuru ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Ağaçlık alanda da sıçrayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin havadan, vatandaşların karadan müdahalesiyle alevler evlere gelmeden söndürüldü. Tüm çabalara rağmen evlerin yakınındaki ahırlar ve saman balyaları yandı. Vatandaşlar ahırdaki hayvanlarını güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Yangın bölgesinde kalan ve ayaklarından yaralanan bir buzağıyı vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı. Güvenli bölgeye çıkartılan buzağının ayaklarına ve üzerine gençler tarafından su döküldü. 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İçten içe yanmaya devam eden saman balyaları işe makineleri ile arası açıldı ve soğutma çalışması yapıldı. Yanan zeytin ağaçlarına vatandaşlar kovalarla su döktü. Saman ve ahırları yanan vatandaşlar çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Saman balyalarının yakınındaki çok sayıda tarım aletleri de yandı.

Öte yanan yangının başladığı nokta ve yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

"Evlerde şans eseri zarar yok"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Kurşun, yangının yol kenarından başladığını belirterek, "Bölgede makilik alan evlerde iç içe. Mahallemizin merkezi olan bölüm yandı. Ahırlar, hayvanların yiyecekleri, zeytin ağaçları yandı. Evlerde şans eseri zarar yok. Evlerin etrafını soğutma yaptık. Hayvanları da ahırlardan saldık. Buzağıya da su döktük." dedi.

Traktörüyle söndürme çalışmasına katıldı

Yangını söndürmeye traktörüne bağladığı su tankeri ile gelen Ramazan Kurtan, " Yangını duydum ve tankere suyu doldurup buraya geldim. Kullanılmayan evlerin olduğu bölgede soğutma yaptım. Yangının nasıl çıktığını anlamadık. Ahır ve saman balyaları yandı. Bu evleri kurtardık" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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