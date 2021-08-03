Köylü timlerin yangın nöbeti
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Köylü timlerin yangın nöbeti

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Köylü timlerin yangın nöbeti İlaçlama tankerlerine su doldurup ormanda nöbete başladılar Yurt genelinde son 10 gündür devam eden yangınlar Bursa'da köylüleri harekete geçirdi.

Köylü timlerin yangın nöbeti

İlaçlama tankerlerine su doldurup ormanda nöbete başladılar

BURSA - Yurt genelinde son 10 gündür devam eden yangınlar Bursa'da köylüleri harekete geçirdi. Muhtarlar öncülüğünde organize olan köylüler, traktörlerinin arkasındaki ilaçlama tanklarına su doldurup ormanda nöbet tutmaya başladı.

Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü köyü sakinleri, Türkiye'ye örnek olacak bir davranışa imza attı. Çiftçilikle uğraşan köylülerden traktör ve ilaçlama tankerleri olanlar, köy muhtarının koordinesinde bir araya gelerek, köylerindeki ormanları korumak için tim oluşturdu. Köylerindeki ormanlık alanlarda 3 gruba ayrılan köylüler, ilaçlama tankerlerine su doldurup münavebeli (dönüşümlü) olarak ormanlarda devriye nöbeti tutuyor.

Kurdukları haberleşme grubuyla irtibat halinde olan köylüler, ormanlara gelen piknikçileri de ormanları terk etmeleri için uyarıyor. Göynüklü sakinleri, 85 traktör ve ilaçlama tankerine doldukları tonlarca suyla çıkacak yangına anında müdahale etmek için 24 saat hazır kıta bekliyor. Ayrıca köyde kurulan motorize ekipler de ormanlarda sürekli tur atıp kontroller yapıyor.

Ormanlarını korumak için böyle bir uygulamayı başlattıklarını ifade eden Göynüklü Muhtarı Şenol Habil, "Bizim tek gayemiz ormanlarımıza sahip çıkmak. Göynüklü sakinleri olarak bir araya gelip ormanlarımıza nasıl sahip çıkarız diye fikir alışverişinde bulunduk ve ortak bir karar aldık. Gönüllü bir ekip kurduk, köydeki traktörü olanlar traktörlerinin ilaçlama tankerlerini suyla doldurup, çıkabilecek yangınlara karşı ormanlarda teyakkuzda beklemeye başladı" dedi.

85 gönüllü köylünün traktörleri ve ilaçlama tankerleriyle birlikte hazır kıta beklediğini ifade eden Şenol Habil, "Arkadaşları 3 gruba ayırdık, köyün farklı noktalarındaki ormanlarında su dolu tankerleriyle birlikte sürekli devriye geziyorlar. Çıkabilecek yangınlara hemen müdahale edebilmek için ayrıca motorlu ekipler kurduk. Onlarda gönüllü sürekli tur atıp gözetleme yapıyorlar. Ormanlara piknik yapmaya gelenleri yasak olduğu konusunda uyarıyorlar. Bizim yaptığımız örnek çalışma inşallah bütün Türkiye'ye örnek olur" şeklinde konuştu.

Ormanları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Göynüklü köyü sakinleri, "Muhtarımızın önderliğinde ekip kurduk. Bu ekipteki herkes gönüllü. 7-24 ormanlarımızı korumak için nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

(BRK-UGR-MŞ)

Köylü timlerin yangın nöbeti
Köylü timlerin yangın nöbeti
Köylü timlerin yangın nöbeti
Köylü timlerin yangın nöbeti
Köylü timlerin yangın nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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