Köylü su parasını öderken "yol parası" cebinde kalıyor

20.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:02

Edirne'ye bağlı köylerde başlatılan "Su parası tahsilat günleri" uygulamasıyla tahsildar köylere gitmeye başladı.

Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince, merkeze bağlı köylerdeki abonelerin faturalarını ödemesini kolaylaştırmak ve köy halkıyla birebir iletişim kurabilmek için "Su tahsilat günleri" uygulaması başlatıldı.

Uygulamayla 22 köydeki 2 bini aşkın abonenin su faturaları tahsil edilirken, köylülerin ödeme için kilometrelerce yol katederek şehir merkezine gitmesinin önüne geçiliyor.

Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların, tahsilatların yerinde yapılması yönünde talebini değerlendirdiklerini söyleyen Eraslan, uygulama sayesinde su tahsilatının da arttığını ifade etti.

Uygulamanın verimli bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Eraslan, "Bundaki amacımız hem vatandaşı köyünde ziyaret etmek, hem su tahsilatlarını yapabilmek hem de vatandaşlarımızla daha etkin bir şekilde görüşerek sorunlarını yerinde görmek suretiyle tespitlerini sağlamak. Abonelerimiz kent merkezine gelerek birliğimize ödeme yapmak zorunda kalıyorlardı biz vatandaşlarımızın lehine olanı tercih ederek yol paralarından tasarruf etmelerini sağladık" diye konuştu.

Eskikadın Köyü Muhtarı Şevket Akkurt da uygulamanın köy halkı için çok faydalı olduğunu söyledi.

Uygulamayla, fatura gecikmelerinin önlendiğini söyleyen Akkurt, "Ödeme için şehir merkezine geç gidiliyordu, faturalar yatırılamıyordu. Ama köyde tahsilat yapılınca herkes faturasını zamanında ödeyebiliyor." dedi.

Köy sakinlerinden Sadık Özdemir de şehir merkezine fatura ödemeye gitmenin işlerinin aksamasına neden olduğunu, yerinde tahsilatın yol maliyetini de önleyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA