Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı
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Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı

Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Torosların güney yamaçlarında denizden bin 250 metre yükseklikte kurulan ve 4 bin yıllık tarihiyle Selge antik kentini de içine alan ve 366 bin dekarlık genişliğe sahip Köprülü Kanyon Milli Parkı ve çevresinde kalan köylerde kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler, Selge-Teras...

Torosların güney yamaçlarında denizden bin 250 metre yükseklikte kurulan ve 4 bin yıllık tarihiyle Selge antik kentini de içine alan ve 366 bin dekarlık genişliğe sahip Köprülü Kanyon Milli Parkı ve çevresinde kalan köylerde kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler, Selge-Teras adıyla markalaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nca (UNDP) da desteklenen markalaşma süreci, 2008 yılında kurulan Kadın ve Genç Girişimci Merkezi Derneği'nce (K-GEM) yürütüldü. Yöreye özgü kekik türleri, şalba, defne ve benzeri bitkiler, yağlar, reçeller ve el işi ürünler kısa bir süre sonra selge-teras adlı internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Bölgenin ürünleri Selge-Teras logosuyla artık pazara çıkmaya hazır hale gelirken yolculuğun anlatıldığı fotoğraf sergisi de Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı. 30 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin ziyaretçileri arasında Başkan Uysal da yer aldı.

Sergiyi ilgiyle gezen Başkan Uysal, Antalya ve çevresinin yaklaşık 400 antik kente sahip olduğunu ve kilometrelerce uzanan Toroslar içinde 100 kadar da vadinin bulunduğunu söyledi. Ancak bu kültürel ve doğal zenginliğin bölge insanı tarafından bir ekonomiye dönüştürülemediğini dile getiren Başkan Uysal, Selge-Teras markasını bu açıdan değerli ve önemli bulduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, e-ticaretin bu anlamda çok önemli imkanları sunduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı
Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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