Köylü kadınların doğal sabun mesaisi

17.09.2019 15:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kadınlar geleneksel yöntemle doğal sabun üretiyor.

Kırsal Osmancık Mahallesi'nin sakinleri, büyüklerinden öğrendikleri sabun üretimine devam ediyor.

Kadınların sabun mesaisi ise sabah erken başlıyor. Ev işlerini tamamlayan kadınlar bu kez sabun üretimi için işbaşı yapıyor.

Odun ateşi üstüne konulan kazanlarla zeytinyağı, su ve kostikle karıştırılarak yaklaşık 1,5 saat kaynatılıyor. Kaynama işleminin ardından kuruması için kasalara konulan sabunlar, daha sonra kesilerek kullanıma hazır hale geliyor.

Türkiye'nin birçok iline gönderilen sabunlar talebe göre ısırgan otlu, defne yapraklı ve papatya özlü olarak da hazırlanabiliyor.



Üreticilerden Kevser Çetin, sabun yapmayı annesinden ve dedelerinden öğrendiğini söyledi.

Son birkaç yıldır il dışından ciddi talep almaya başladıklarını dile getiren Çetin, "Bizim için gelir kapısı oldu, işimizden memnunuz. Büyük kentlere gönderiyoruz ve aile bütçemize katkı oluyor." dedi.

Muhtar Salim Çetin ise mahallede haftada 300 kilogram sabun üretildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA