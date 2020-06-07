Köylü kadınlar, korona virüsten önceki hareketliliği bekliyor Trabzon'da köy ve mahallelerde ürettikleri ürünleri kurulan pazarda satan kadınlar, korona virüs öncesindeki hareketliliği bekliyor.

Trabzon'da köy ve mahallelerde ürettikleri ürünleri kurulan pazarda satan kadınlar, korona virüs öncesindeki hareketliliği bekliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kireçhane Mahallesi'nde düzenlenen törenle 10 Mart 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kireçhane halk pazarı, korona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 aylık kapalı kalmasının ardından normalleşme süreci kapsamında bugün tekrar açıldı. Kendi ürettikleri ürünleri pazarda satışa sunan yöre insanları, uzun süreden beri kapalı kalarak bugün açıldıklarını ancak bundan çoğu vatandaşın haberi olmadığını belirterek, korona öncesi hareketliliği beklediklerini ifade ettiler.

Tamamen kendi ürettikleri organik ürünleri sattıklarını belirten Kireçhane Köylü Pazarı kurucusu Ayşe Kurban, yaklaşık 3 ay korona virüs nedeniyle kapalı kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 aydır virüs nedeniyle kapalıydık. Bu süreçte hem kendimizi hem de misafirlerimizi düşündük. Çok kalabalık olduğu için mecburen kapanmak zorunda kaldık. Şimdi izin verildiği için biz de açtık. Açıldığımızı duymamış olanlar olduğu için pek fazla gelen olmadı. Ara ara insanlar pazarımız açıldı mı diye kontrole gelirdi. Şimdi açıldık buradayız. Her türlü önlemimizi aldık. Burada satılanların hepsi kendi ürünümüz. Hanımlar ne üretiyorsa onu gelip burada satıyorlar. Bazılarımız gelmedi ancak önümüzdeki günlerde hepsi gelerek tezgahını açacak" dedi.

Ürettiği ürünleri pazarda satışa sunan Fadime Öztürk de pazarı özellikle 65 yaş üstü kişilerin daha çok tercih ettiğini ifade ederek, "Yaklaşık 3 aydır kapalıydık. Bugün ilk kez açıldık. Bazıları açıldığımızı bilmiyor. Özellikle 65 yaş üzeri insanlar gelemiyor" diye konuştu.

Korona virüs öncesi hareketliliği beklediklerini belirten Ülker Uzun ise, "Korona virüs başladığında pazarı kapatmıştık. İlk kez bugün açtık. Pazarımızın açıldığını çoğu kimse bilmiyor. İnşallah bundan sonra olur. Maskesiz almıyoruz, zaten pazarımıza maskesiz girmek yasak. Biz zaten normalde hijyen kurallarına uyuyorduk" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA