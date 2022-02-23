Köylü kadınlar kolları sıvadı, mantar üretmeye başladı

DERBENT, KONYA (İHA) - Afyonkarahisar Bayat Kadın Kültür Evi öncülüğünde köydeki kadınlar istiridye mantarı üretmeye başladı. Alım garantili üretilen mantarların ilk hasadı yapılırken, köylü kadınlar aile ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor.

Bayat Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kadın kooperatifi tarafından geçtiğimiz yıl demene üretimi yapılan istiridye mantarı ilçenin tüm köylerine dalga dalga yayılıyor. Tamamen kadın eliyle üretilen istiridye mantarını ilçeye bağla Derbent ve İmrallı köyündeki kadınlarda üretmeye başladı. İlk hasatta büyük bir başarı elde eden kadınlar ürettikleri mantarları Kadın Kooperatifine teslim ediyor.

İlk olarak mantar üretimi konularında eğitim alan kadınlar Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle kurdukları tesislerde hem üretim yapıyor hem de yaptıkları işten büyük keyif alıyorlar.

Bayat Kadın Kooperatifi Üyesi Elif Süheyla Bodur, Bayat'ı bir mantar üssü haline getirdiklerini belirterek, "Sonra fark ettik ki aslında birçok kadın buraya gelmek, burada üretmek istiyor. Onlar için de köylerde birçok tesis kurduk. En güzel tarafı köylerde üretilen bu mantarlar için alım garantisi veriyoruz. Kadınlar üretim yaptıktan sonra bu mantarları nereye satacağız diye kesinlikle düşünmüyorlar. Sonuna kadar arkalarındayız. Bayat'ın bütün köylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınlarımız için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İnternetten baktım ilgimi çekti"

İmrallı köyünde mantar üreten Döndü Çetiner isimli mantar üreticisi şu ifadelere yer verdiler:

"İnternetten baktım ilgimi çekti. Böyle bir şeyi de eşimle konuşuyordum. Hoşumuza gitti, denemek istedim. Benim ilk tecrübem olacak, elimden geleni yaparım, başarırım. Bugün 10. günümüz ilik hasadımıza 28 gün kaldı. Çok heyecanlıyız. Biz mantar üreten kadınlar olarak Bayat Kadın Kooperatifine bağlıyız. Ürettiklerimizi onlar alacaklar."

"Mantarlara bebek gibi bakıyoruz"

Gelini ile birlikte le mantar üretimi yapan Zehra Yıldırım ise mantarlara bebek gibi baktıklarını söyleyerek, "İnşallah verimi yüksek bekliyoruz. Ben yabancı değilim aslında bu işlere. 4 sene çalıştım ben mantarda Belçika'da. 5 sene Brüksel'de mantar toplamı, kültür mantarı. Geceleri gelenim ilgileniyor, sabahta ben devralıyorum. Biz üreten kadınlara destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi