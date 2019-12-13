Köylü kadınlar ile yabancı öğrenciler Roman havası oynayarak "yerli malı"na dikkati çekti

13.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:27

Kırklareli Üniversitesince "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anadolu'yu okulumuza taşıdık" etkinliğinde, yabancı uyruklu öğrenciler ile köylü kadınlar yerel ürünlerini tanıttı.

Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve köylüler tarafından yerli ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı. Köylü kadınlar tarafından yapılan salça, peynir, yoğurt, tarhana çorbası, pekmez, köy ekmeği ile birçok yöresel kıyafet sunuldu. Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ülkelerine ait yöresel ürünleri tanıttı.

Etkinlikte öğrenciler ve köylü kadınlar zaman zaman Roman havaları eşliğinde oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik gün boyu sürecek.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, AA muhabirine yaptığı açıklama, etkinlikte daha çok yerel kültüre odaklandıklarını söyledi. Etkinlikte öğrencilerin ve köylülerin bir araya geldiğini ifade eden Sali, "Günümüzde genç kuşakların yerel kültüre ve yerel değerlere biraz daha dikkati çekmeleri gerekiyor." dedi.

Öğrencilerden Yağmur Buse Bahçivanoğulları ise farklı ülkelerde ve farklı köylerde üretilen birçok yöresel ürünü tanıma fırsatı bulduklarını aktardı.

Endonezyalı öğrenci Şaharu Ramadan da etkinlikte ülkesinin kültürünü anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Evciler Köyü Muhtarı Ahmet Bodur ise yerel değerlerini tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA