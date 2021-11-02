Köylü kadınlar geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünleri ve ürettikleri sebze, meyveleri belediye tarafından oluşturulan kadınlar pazarında satıyor.

İlçeye bağlı köylerdeki kadınlar, özellikle salı günleri kurulan hafta pazarında evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde sabah erken saatlerde tarlalardan topladıkları sebze ve meyveleri pazara getirirken, kadınlar tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerine katkı sağlıyor. Kadınlar, tezgahlarında olmayan ürünleri de birbirleriyle takas ederek, örnek bir dayanışma sergiliyor.

İlçenin Erdoğan köyünde yaşayan Hatice Yılmaz yaklaşık 20 yıldır ürettiği hayvan ve tarım ürünlerini pazarda satarak geçimini sağladığını belirterek, "Ne satıyorsam kendim üreterek satıyorum. Bugün burada üzüm, elma pekmezleri, süt, yoğurt, kabak, lahana, pezik gibi ürünlerim var. Hepsi organik ve kendi ürünlerim. Neredeyse 20 yıldır böyle ürünleri satarak geçimimi sağlıyorum. İki çocuğum var birisi askerde diğeri çalışmaya gitti. Her ikisini de böyle pazarcılık yaparak büyüttüm. Allah'a şüküler olsun üretebiliyorum satabiliyorum. Özellikle yaz mevsiminde işlerimiz daha iyi oluyor. Köyde yaşayan herkes üretmelidir. Biz üreteceğiz şehirdekiler tüketecek" dedi.

Yüksek köylerde fındık yetiştiremedikleri için sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatan Saliha Öksüz ise, " iz yaylaya yakın köylerde yaşıyoruz. Bizim oralarda fındık soğuktan yandığı için maalesef yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bizde patates, lahana gibi ürünler yetiştiriyoruz. Yaptığımız yayla pancarını, patatesini satarak, kendi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Bazen de bende olanı başkasına, onda olanı da ben alarak pazarcı kadınlar olarak dayanışma içerisinde oluyoruz" diye konuştu. - GİRESUN