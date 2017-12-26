Köylü kadınlar dernek çatısı altında üretime başladı



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesinde eski okulu atölye haline getiren kadınlar, dernek çatısı altında bir araya gelirken, ürettikleri ile öğrencilere ve kadınlara destek olmaya başladı. Okul binasındaki bir sınıfı da etnografya müzesi yapan kadınlar, yiyecekten, giyeceğe ve takıya kadar ürettiklerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Kızılkeçili Mahallesinde, Kızılkeçili Kadınlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelen 36 kadın yaz kış üretime başladı. Atıl durumda olan eski okulu atölye haline getiren kadınlar, bir müze ve kütüphane kazandırmak için de çalışma başlattı. Okulun bir sınıfında eski eşyalardan Etnografya Müzesi oluşturan kadınlar, bir sınıfı da sergi salonu haline getirdi. Kadınlar, ürettiklerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. İstanbul'dan geldiğini anlatan Filiz İpsalalı, "Buraya ilk kez geldim. İşleri çok beğendim. Geldiğim zaman böyle bir yerle karşılaşacağımı kesinlikle zannetmezdim. Hanımlar bir araya gelmiş. Güzel şeyler çıkarmışlar. Hepsine sonsuz tebrikler teşekkürler" dedi. Kızılkeçili Kadınlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Akçakoca da "Biz 2011 yılından bu yana burada bazı şeyler yapıyoruz. 2016 yılında da derneğimizi kurduk. Bu çalışmalara dernek çatısı altında devam ediyoruz. Hem köyümüzün kadınlarına destek veriyoruz. Hem öğrencilere destek veriyoruz. Bir kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz. Kitaplığımız var. Köylümüzün ve arkadaşlarımızın desteği ile müze oluşturmaya çalışıyoruz. Zamanında kullanılmış eski eşyaları değerlendiriyoruz. Müze de ilgi görüyor. Derneğimiz de 36 üyemiz var. Bunun yanı sıra dışarıdan destek olan arkadaşlarımızda var. Üyemiz olmayıp bizimle çalışan arkadaşlarımız var. Ahşap boyama yapıyoruz. Takı tasarım yapıyoruz. Değişik el ürünlerini üretiyoruz. Yaz aylarında köyümüze gelen turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Bayağı talep görüyoruz. Bunu geliştirmeyi, ilerletmeyi düşünüyoruz" dedi. Gürcistan'dan köye gelin gelen Melek Köse ise, "Ben Gürcistan'dan geldim. Kızılkeçili köyünde evliyim. 9 senedir buradayım. Ben arkadaşların eski okulda yaptıkları işleri çok beğendim. Herkesi buraya davet ediyorum. Bende bu arkadaşlara katılmak istiyorum" dedi.