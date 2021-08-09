Köylerinin geleceği olacaklar
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Köylerinin geleceği olacaklar

Köylerinin geleceği olacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün geleceği misin?

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün geleceği misin?" projesine katılan çocuklar, eğlenerek öğreniyorlar.

Nilüfer Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üreterek kendileri ve köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçirdiği "Köyünün geleceği misin?" isimli projeye katılan Fadıllılı çocuklar, yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Çocukların yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varırken, etkili iletişim teknikleri, takım çalışması ve proje yazmayı öğrenmelerini hedefleyen projenin adresi bu kez Fadıllı Mahallesi oldu. Çocuklar, proje sayesinde sinema, arkeoloji, tarih, harita okuma, dans ve ritim atölyesi, proje yazma eğitimleri, gökyüzü gözlemi, fotoğrafçılık, grafik dizayn ve sosyal medya eğitimleri alıyor.

Kendileri için oluşturulan renkli ve bir o kadar öğretici eğitim programlarının yanı sıra Mysia Yolları doğa gezileri ve Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi ziyaretleri gibi etkinliklere ücretsiz olarak katılan çocuklar ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde, yamaç paraşütü ve havacılık hakkında temel bilgilendirme eğitimleri alıyor. - BURSA

Köylerinin geleceği olacaklar
Köylerinin geleceği olacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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