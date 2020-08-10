Köylerine yakın taş ocağına isyan eden vatandaşlar eylem yaptı
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Köylerine yakın taş ocağına isyan eden vatandaşlar eylem yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren taş ocağına karşı çıkan bölge halkı, yıllardır arazilerindeki ürünlerden verim alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Köylerine yakın taş ocağına isyan eden vatandaşlar eylem yaptı
10.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:15

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren taş ocağına karşı çıkan bölge halkı, yıllardır arazilerindeki ürünlerden verim alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Yeşilyurt ilçesin Görgü (Cafana) Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında dinamitle patlatma yapılacak olması nedeniyle jandarma ekiplerinin bölgedeki vatandaşları güvenli bölgeye çıkarmak istemesi gerginliğe yol açtı. Bahçelerinde çiftçilik yaptıklarını ifade eden köylü vatandaşlar, taş ocağı nedeniyle yıllardır mağdur olduklarını ifade ederek bölgeyi terk etmeyeceklerini söylediler.

Tapulu arazilerinden kimsenin zoruyla çıkmayacaklarını belirten vatandaşlar, "Taş ocağında dinamitle patlama yapılacağı için bizim buradan çıkmamızı istiyorlar. Bağda bahçede işimizi bırakıp taş ocağının çalışması için bir yere gitmiyoruz" dediler.

Jandarma ve köy korucuları bölgede güvenlik önlemi alırken köylülerin arazilerinde beklemesi devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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