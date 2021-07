Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığında Gerçekleştirildi

Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği, 2021 yılı dönem başı olağan meclis ve muhtarlar toplantısı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği, 2021 yılı dönem başı olağan meclis ve muhtarlar toplantısı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Solonda gerçekleştirilen toplantıya, Kars Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit ve köy muhtarları katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada fazla içme suyu olan köy muhtarlarına ve halkına uyarıda bulunarak, suyu olmayan köylere su verilmelerini istedi. KÖYDES ve İl Özel İdaresi marifeti ile susuz köy kalmaması için çalıştıklarını söyleyen Sayın Valimiz, susuz bir hayatın olamayacağını dile getirdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ayrıca, İl Özel İdaresi marifetiyle 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yatırım programında olan yol, su, gölet, taziye evi ve köylerin alt yapısı ile ilgi olarak bilgi verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ödeneği Kars İl Özel İdaresi tarafından karşılanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında Kars Organize Sanayi Bölgesinde 90 m3/saat kapasiteli Parke Taşı Üretim Tesisinin kurulmuş olduğunu hatırlatarak, İl Özel İdaresinin mevcut imkanları dikkate alınarak tesiste yapılacak üretimlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bu tesisin kullanımının düzenlenecek protokol karşılığında Kars İl Özel İdaresi'ne verilmesinin bu toplantıda karara bağlanacağını açıkladı.

Devletin köylülerin emel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini de belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Köylere Hizmet Götürme Birliği kuruduğu günden bu zamana kadar özellikle köylerimizin içme sularını, menfez, yol, kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizlerde Kars'ta imkanlarımız ölçüsünde bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın belli standartlara sahip ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaktır. Tabii ki ülkemizin ve yerelde bizlerin imkanları sınırlıdır. KÖYDES sizlerin de bildiği gibi çok önemli bir kırsal yatırım projesidir. Halkımız da haklı olarak daha fazla hizmet istiyor. Ama bizler KÖYDES kapsamında aktarılan ödenekler dışında, İl Özel İdaresinin imkanlarını da kullanarak ek kaynaklarla daha fazla hizmet etmeğe ve daha fazla köye ulaşmaya ve daha çok vatandaşımızın yaşamına katkıda bulunmak gayretiyle hareket ediyoruz. Bütün köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamak için çalışmalarımız devam edecek. Bu hizmetleri yaparken de öncelikli amaçlarımız var. Öncelik olarak köylerimizin en öneli ihtiyaçlarının başına içme suyu gelmektedir. Susuz bir hayat düşünemeyiz. Onun için susuz köy kalmasın diye çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz. Yetersiz suyu olan köylerimiz varsa onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda en büyük sıkıntımız maalesef bazı köylerimiz arasında içme suyu kaynağı yönünden oluşan anlaşmazlıkların olduğunu her toplantıda gündeme getiriyoruz. Bildiğimiz gibi bazı köylerde yeterinden fazla içme su kaynağı olduğu halde, komşu köyün içme suyu sıkıntısı çektiğini bildiği halde o sudan komşu köyün yararlanmasına engel olan ya da bu suyu paylaşmakta direnen köylerimiz var. Bu Allah'ın verdiği içme suyudur. Bu konuda başta muhtarlarımız olmak üzere tüm köylülerimizin daha anlayışlı olması gerekiyor. Kedi suyumuz ve ek kaynaklarımız size yetiyorsa, kullanmadığımız fazla sularınızı, suyu olmayan komşu köylere vermeniz gerekiyor. Bu en başta insani bir sorumluluktur. Buna her kesin dikkat etmesi gerekiyor. Zaman azman bu konuda bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. İçme suyu insanın en temel ihtiyacıdır. Bu nedenle muhtarımızdan ve köylülerimizden ricamız bu konuda daha hoşgörülü ve daha yardımsever olmalarıdır. Tabii ki kaynağı olmayan köylere sondaj hizmeti de sunuyoruz. " şeklinde konuştu.

2020 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında yapılan harcamalar ile ilgili de bilgi veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz; 2020 yılı için Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği'ne toplam 7. 328. 821, 00 TL tahsis edildiğini belirterek, "27 adet proje köy yolları kapsamında 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınmış olup bu projelerden 23'ü köy içi kilit parke taşı yapım işi, 4'ü ise sanat yapısı (menfez) olarak belirlenmiştir. Yatırım programına alınan köy içi kilit parke taşı yapım işinden 23'ü hayata geçirilmiştir. Köy içi kilit parke taşı yatırımları kapsamında toplamda 82. 663 m2 kilit parke taşı köylerimize projelendirilmiş olup bu yatırımların sözleşme tutarı KDV dahil 3. 937. 726, 44 TL'dir. Köy yolları kapsamında 4 köyümüz için sanat yapısı (toplamda 10 adet menfez) yapımı yatırım programına alınmış olup tamamı hayata geçirilmiştir. bu yatırımların kdv dahil toplam sözleşme tutarı 541. 620, 00 TL'dir. 20 adet proje içme suları kapsamında 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınmış ve bu projelerden 15'i hayata geçirilmiş olup 5 proje iptal edilmiştir. Bu yatırımların KDV dahil toplam sözleşme tutarı 2. 059. 100, 00 TL'dir. " Şeklinde konuştu.

Köy yolları kapsamında yatırım programına alınan 27 projeden tamamı hayata geçirildiğini ve gerçekleşme oranının % 100 olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, içme suları kapsamında yatırım programına alınan projelerden (iptal edilen 5 proje hariç) 15 projenin tamamı hayata geçirilmiş olduğunu ve gerçekleşme oranın % 100 olduğunu söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmenin ardından muhtarlara söz vererek talep sorunlarını dinledi ve muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenerek çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı'nda; meclis gündeminde yer alan konular ile ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki katip üyesinin seçimi yapıldı. Ardından da parke taşı üretim tesisinin kullanımının Kars İl Özel İdaresine verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonrada sırasıyla 2020 mali yılı bütçesi gelir-gider kesin hesabı ile 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2022 yılı dönem başı olağan meclis toplantısına kadar ihale komisyonluğu görevinde yer almak üzere 5 yedek üye belirlendi. 2022 yılı dönem başı olağan meclis toplantısına kadar birlik encümeninde görev yapmak üzere 2 il genel meclis üyesi ile 2 muhtar üyenin de seçimi yapıldı.

Kaynak: Habermetre