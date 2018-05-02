Köylerine Dönenlerin Arsa Sorunları Çözülecek

Kangal'da muhtarlar ile bir araya gelen Sivas Valisi Davut Gül, köylerine dönmek isteyen vatandaşların arsa sorunlarını çözeceklerini belirtti.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ın Kangal İlçesi'nde İlçe Kaymakamı Mehmet Bek, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Gül, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında küresel bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek,suyu yetmeyen köylerin su sayacı taktırdığı takdirde ölçüm yapılacağını ve suyun yetmeyeceği anlaşıldığında alternatif sulardan köylere su getirileceğini belirtip, "Üç gün erken olur, üç gün geç olur ama hiçbir vatandaşımızı susuz bırakma ihtimalimiz yok mutlaka yaparız."dedi.

Arsa sorunları çözülecek.

Sivas İl Özel İdaresi'nin 'Köyler Yaşamalıdır' adı altında bir proje başlattığını ifade eden Gül, "Şehirde yaşayan ve köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımız arsa ile ilgili sorunlar yaşamakta. Köylerimizde bu tür sorunlar yaşandığında çevre ve şehircilik ile gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, İl özel idaresi, defterdarlık ve ilgili kurumlar birer kişi görevlendirdi. Olabildiğince hızlı bir çözüm üretecek sistem oluşturmak istiyoruz. Arsa ürettiğimizde Sivas ile köyle, Kangal ile irtibatını sağlamış olacağız. Sizlerin de köyünde bu tür talepler varsa bunu kaymakamlık aracılığıyla İl Özel İdaresi'ne alternatif arazileri bildirin. Amacımız ilk etapta 10 bin arsa üretmek ve bütün köylerimizin buna katılmasını sağlamak." Şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Gül, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. - SİVAS