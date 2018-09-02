Köylerine 35 Yıl Sonra Su Geldi

Muş'un Varto ilçesi, yıllardır mahrum kaldığı belediye hizmetlerine görevlendirmeyle kavuşuyor.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışan belediye, devletin kaynaklarını insan odaklı çalışmalar için kullanarak halkın yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanlığınca Varto Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Baltaş köyünde incelemelerde bulundu.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin coğrafi alanının çoğunluğunu dağlık arazilerin oluşturduğu köy yollarının büyük kısmının sıcak asfaltla kaplandığını, su sıkıntısı nedeniyle köylere iki yılda 87 su kuyusu açılarak hizmete sunulduğunu söyledi.

Köy yollarının standartlara uygun hale getirildiğini anlatan Çetin, bölgenin geçmişte terörle anıldığını ve örgütün aktif olarak kullandığı bölgelerin başında geldiğini ifade etti.

"Son 2 yıldır köylere, huzurla birlikte hizmet de gidiyor"

Terörden arındırdıkları ilçenin her köşesinde hizmete başladıklarını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"İlçe merkezine ve köy yollarına sıcak asfalt dökmeye başladık. Köylerimizin içme suyu problemini yeni kuyular açarak giderdik. Devletimiz her yerde güçlü yatırımlar yaparak halkına hizmet ediyor, yeter ki birlik içinde olalım, dışarıdan yapılacak her türlü girişime tek vücut olalım. Son 2 yıldır köylere, huzurla birlikte hizmet de gidiyor. Terörü bitirme noktasına getirdik. 'Sırada halka hizmet var' dedik ve kolları sıvadık. Köydeki evlere su bağlanacak. Biz devlet olarak merkeze insanı aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşın her türlü isteği, özellikle yaşamı ilgilendiren destekler önemlidir. Köylerde neredeyse su sorununu sıfıra indirdik. Huzur olduğu için artık hizmet her yerde var."

Çetin, yol çalışmalarının ardından içme suyu çalışmalarını da inceledi.

Köylüler tarafından alkışlarla karşılanan Çetin, 35 yıldır yaşanan su sıkıntısının giderildiğini ve Baltaş köyündeki evlerin musluklarından su akacağını vurguladı.

İzmir'den köyüne tatil için gelen çevre Mühendisi Hülya Gül, su sıkıntısı nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Köyde verimli toprakların olmasına rağmen susuzluktan köyün kurak bir hale geldiğini ifade eden Gül, "Su olmadığı için köylü üretimden vazgeçmiş durumdaydı, inşallah bu suyla köyümüz yeniden yeşerecek, ekin ekip hayvancılık da yeniden yapılacak." dedi.