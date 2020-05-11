Köylerindeki enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi yakalandı

ELAZIĞ'da, köylerinden geçen 770 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunu çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da, köylerinden geçen 770 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunu çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de 770 metre enerji nakil kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda kabloların aynı köyde yaşayan Ö.D. ve F.S. tarafından çalındığını tespit etti. Ö.D. ve F.S. gözaltına alındı. İkilinin, adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA