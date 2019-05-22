Köylerin Yollarının Bakım Onarımına Başlandı

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarının bakımı ve onarımına başlanarak asfaltlama çalışmalarına başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Yol Şube Müdürü Halil Veli Önal ile birlikte bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis genelinde bütün köy yollarının bakım ve onarımını başladıklarını ifade ederek, "İl genel meclis üyesi arkadaşlarımla il genel sekreterimiz, yol şube müdürümüz ile birlikte yapılan işleri takip edeceğiz. Bu ramazan gününde sahada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere desteklerinden dolayı il Başkanımız Mehmet Murat Karataş'a ve Milletvekilimiz Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'a teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA