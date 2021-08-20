KÖYLERİMİZDE KİLİT TAŞI PARKE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR.

KÖYLERİMİZDE KİLİT TAŞI PARKE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR. Kütahya İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği imkanlarıyla yapılan köy yatırımlarının ana unsurunu oluşturan kilit taşı çalışması hız kazanmış durumda. Yapılan çalışma ile kış aylarında yoğun yağış ile birlikte yaşamı zorlaşan vatandaşların yaşam kalitelerini artırılması hedefleniyor. Kütahya İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği imkanlarıyla yapılan kilit taşı çalışması ilçelere bağlı köylerimizde devam ediyor. Altyapı ve kanalizasyon çalışmaları esnasında bozulan Gediz ilçesinin Yeni Güney köyünde köy içi yolda 10000 m2 kilit parke taşı çalışmamız devam ediyor. Çavdarhisar ilçesi Çamköy köyünde köy içi yollarda 2500 m2 kilit parke taşı çalışmamız hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Habermetre