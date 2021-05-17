Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı
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Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı
İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı ile kabloları satın alan 2 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı ile kabloları satın alan 2 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kilis'in Demirişik ve Acar köylerindeki elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakılmasıyla ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma TEDAŞ'a ait elektrik kablolarını çalarak satan M.M.B., M.A.H. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kabloları satın alan O.Ş ve M.Y gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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