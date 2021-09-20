Köylere ulaşım artık çok kolay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşım seferberliği kırsal alanlarda vatandaşların ihtiyacını büyük ölçüde karşıladı. Başkan Büyükakın'ın talimatıyla Ulaşımpark AŞ tarafından 244 köyde başlatılan uygulama ile şehir-kırsal alan arasındaki ulaşım sorunu ortadan kalktı. Vatandaşlar şehir merkezinden köylerine artık çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Köylerde yaşayan yüz bin kişiye hizmet eden ulaşım seferberliğinde 56 hatta günlük 452 sefer yapılıyor. Kandıra'da yaşayanlar hizmet nedeniyle Başkan Büyükakın ve Büyükşehir'e teşekkür etti.

UYGULAMA ÇOK BAŞARILI

Büyükşehir tarafından kırsal alanlarda başlatılan ulaşım seferberliğini Kandıra köylerinde yaşayan vatandaşlara sorduk. 16 Ağustos'ta başlayan yeni uygulamanın çok başarılı olduğunu vurgulayan Kandıralılar, ulaşım seferberliğinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

"BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR"

Kandıra 49 Nolu Kooperatif Başkanı Yüksel Horoz, "16 Ağustos'ta Ulaşımpark AŞ tarafından başlatılan köylere ulaşım seferberliği gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Halkımız memnun. Biz otobüsçüler olarak memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KÖYE DÖNÜŞ ARTIK PROBLEM DEĞİL"

Mustafa Türkyılmaz, "Ulaşım seferberliğinden çok memnunuz. Saatler çok uygun. İzmit'e gidenler köye dönüşte problemler yaşıyordu. Şimdi rahat bir şekilde köyümüze ulaşıyoruz. Allah razı olsun emeği geçenlerden" diye konuştu.

"DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Ahmet Kuru, "Yapılan işlerin çok güzel olduğuna inanıyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Kim yaptıysa bu doğru işleri Allah razı olsun" ifadelerini kullanırken Fatma Özüdoğru ise "Vatandaşı düşündükleri için çok teşekkür ederim" dedi.

KANDIRALILAR ÇOK MEMNUN

Üç yıldır Kandıra'da ikamet ettiğini söyleyen Zülfü Kaya, "Yeni uygulamadan memnun kalacağımızı düşünüyorum. Şahsen bundan çok memnun oldum. Daha önce araçlarımıza yetişemiyorduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Kandıra Pınarlı Köyünden Cavit Sayın, "Allah razı olsun, çok memnunuz. Bu uygulama ile ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak" diye konuştu.

VATANDAŞ TALEP ETTİ, BÜYÜKŞEHİR YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ilçe ve il merkezindeki ulaşım standartlarında ulaşım hizmeti alması için seferber oldu. Büyükşehir, bazı kırsal kesimlerde hiç toplu taşıma olmaması ve belirli gün ve zamanda düzensiz olarak taşıma yapılması nedeniyle vatandaşların talebi üzerine harekete geçti. 16 Ağustos'ta başlayan uygulama kırsal alanlardaki vatandaşları oldukça memnun etti.

56 HATTA 452 SEFER

Ulaşım seferberliği ile Kocaeli'nin köylerine 56 hatta günlük 13 bin kilometre yol kat ediliyor. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapılıyor. Hizmeti veren araçların tamamı elektronik ücret toplama, araç takip sistemi ve kamera sistemi ile hizmet veriyor.

KANDIRA'DA 17 HAT, 254 KÖYE HİZMET

Büyükşehir tarafından oluşturulan KM hatlarından 17 tanesi Kandıra'nın 254 köyüne hizmet vermeye başladı. Günlük 1000'i aşkın yolcunun taşındığı hatlar 3920 kilometre mesafe kat ediyor.

KANDIRA'DA YENİ OLUŞTURULAN HATLAR

-Kocakaymaz-Goncaaydın-Üğümce-Davutlar-Şerefsungurdeliveli-Akçağıl-Böcekler-Kubuzcugebeşler-Hacışeyh-Eğercili-Karadivan-Beyce-Dalcaçakırcaali-Kandıra

-Kandıra-Duraçalı-Özbey-Duraklı-Pınardüzü-Karaağaçakçabeyli-Koçunköyü-Yaylapınarı-Kefken

-Sarnıçlar- Katçalı Mevki-Yusufça-Süllü Sapağı- Kandıra

-Cezaevi-Kocakaymas-Elmacık-Topluca-Sarıahmetlersarıcaali-Seyitaliler İncecik-Pelitpınarı-Bozburun-Lokmanlı-Balcı-Akbal-Kandıra

-Kanatlar-Balcı-Esentepe-Akbal-Kandıra

-Akçakese-Pirceler-Terziler-Kocakaymas-Elmacık-Kaymaz

-Erikli-Bağlıca-Düğmeciler-Ömerli-Selimköy-Kaymazmülküşehsuvar-Bozburun-Lokmanlı -Balcı-Akbal-Kandıra

-Cezaevi-Kocakaymas-Topluca-Kırkarmut-Sucuali-Sinanlıbilalli-Döngelli-Ferizli-Süllü-Kandıra

-Cebeci-Çamkonak-Babalı

-Karaağaç-Akçabeyli-Ballar-Kurtyeri

-Doğancılı-Kandıra

-Pınarlı-Bağırganlı-Çalköy-Seyrek-Kandıra

-Beylerbeyi-Antaplı-Erikli-Kaypolu-Kandıra

-Çerçili-Hediyeli-Balaban-Hacılar-Kandıra

-Gencali-Hacımazlı-Bollu-Safalı-Kandıra

-Yağcılar-Avdan-Akçaova-Kubuzcu-Gebeşler-Böceklerdeliveli-F Tipi Cezaevi

-Tekzen-Akçaova-Hediyeli-Kandıra

-Teksen-Akçaova-Çalca-Tatarahmet-Çakmaklar-Sepetçiizmit

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