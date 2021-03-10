Köylere sıvat dağıtımı yapıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı köylere sıvat dağıtımı yapıldı.

Sıvat dağıtım törenine Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kurum çalışanları, köy muhtarları ve köylüler katıldı. Müdür Kıyas burada bulunan köy muhtarları ve köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dilendi. Müdür Kıyas, dağıtılan sıvatların hayırlı olmasını dileyerek, "Adıyaman'ımızın birçok köyünde hayvanlarımızın içme suyuna ulaşması konusunda sıkıntıları var. 3 Metre uzunluğunda 250 adet sıvat yaptık ve bunları merkezimizde bulunan köylerimiz ile ilçelerimize bağlı köylerimize dağıtmaya başladık. Toplam 82 köyümüze dağıtacağız. Bazı köylerimize 3 tane, bazı köylerimize 5 tane ihtiyaca göre veriyoruz. Özellikle hayvanların mera bölgesinde suya ulaşmakta güçlük çektiği alanlara bunları kuracağız ve hayvanlarımız istifade edecektir. Bu özellikle merası uygun suyu kısıtlı olan köylerimize bu sıvatlarımızı kuracağız. Bu hem hayvanda üt ve et verimini etkileyecek hem de sadece beslediğimiz hayvanlar değil de bazı köylerimizde bulunan yabani hayvanlarımızda bu sudan faydalanacaktır. Bu çalışmamızın değeri toplam 400 bin TL değerindedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı