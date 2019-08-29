Köylere kütüphaneli akıllı durak

29.08.2019 13:10

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez'den başlandı.



Durakların teslim, muayene ve kabul işlemleri Keşan şantiyesinde yapıldığı için montaj çalışmalarına Enez ilçesine bağlı köylerden başlandı. Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 santimetre kalınlığında beton atılıyor. Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek duraklarını yerlerine monte ediyor. Bu çalışma tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edecek.



Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumanın da mümkün olacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, "Duraklarda karekod uygulaması da mevcut, yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren sayın valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA