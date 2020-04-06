Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı
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Gaziantep, Kayabaşı, İslahiye

Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı

Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bir köye korona virüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcı ve hurdacıların girmesini yasaklandı.

06.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:09

Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bir köye korona virüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcı ve hurdacıların girmesini yasaklandı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı merkeze yaklaşık 19 kilometre mesafede bulunan Kayabaşı Köyü Muhtarlığı İhtiyar Heyeti tarafından alınan kararla köye seyyar satıcı ve hurdacı başta olmak üzere yabancıların girişine izin verilmiyor.

Türkiye 'de korona virüs vakalarının arttığını söyleyen Muhtar Yılmaz, Köyün girişine astığı tabelada "Köyümüze seyyar satıcı, hurdacı (dilenci) girmesi yasaktır" denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Süleyman Yılmaz, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde kendi önlemimizi aldık, seyyar satıcı, hurdacı, dilenci ve yabancıları almamaya çalışıyoruz, Türkiye'de olduğu gibi giriş çıkışların yasak olduğu gibi komşu ziyaretleri yapmıyor yabancıları köyümüze almıyoruz. Heyet olarak ta köy korucularımız 24 saat nöbet tutuyor gidip gelenleri kontrol ediyorlar. Böyle bir karar aldık bu yaşlılarımızın ve gençlerimizin dışarıda gezmesini istemiyoruz, bu hastalık bitene kadar bu kararı uygulayacağız" dedi.

İhtiyar heyetinin aldığı bu kararı camiden anons etti. yapılan anonsta "Değerli Kayabaşı köyü sakinleri, korana virüs tedbirleri kapsamında Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayabaşı köyümüzde de bu tedbirlere binaen 1 Ocak 2000 yılından sonra doğanlar ve 65 yaşındaki vatandaşların sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Köyümüz heyetinin aldığı karar ile komşu ziyaretleri yapılmaması ve köyümüze dilenci, seyyar satıcı ve hurdacı alınmayacaktır. İlanen duyurulur" anonsu yapıldı.

Alınan bu karar sonrası köy korucuları köye gelen araçları tek tek durdurarak kontrol ediyor.

Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı

Kaynak: İHA

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Köylere hurdacı ve seyyar satıcıların girişi yasakladı
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