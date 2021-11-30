Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı 2. Olağan birlik meclis toplantısı Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde olan 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçeleri ile birlik üyesi köylerin katkı payları görüşüldü. Görüşülen konular oy birliği ile kabul edildi. Muhtarların dilek ve temennileri değerlendirildi.

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