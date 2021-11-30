Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı 2. Olağan birlik meclis toplantısı Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN başkanlığında gerçekleştirildi.
Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı 2. Olağan birlik meclis toplantısı Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN başkanlığında gerçekleştirildi.
Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı 2. Olağan birlik meclis toplantısı Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde olan 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçeleri ile birlik üyesi köylerin katkı payları görüşüldü. Görüşülen konular oy birliği ile kabul edildi. Muhtarların dilek ve temennileri değerlendirildi.
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