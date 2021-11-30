Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 2. Olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığında 2021 yılı Kasım Ayı Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Konferans salonunda gerçekleşen toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Toplantıda ki gündem maddeleri, Meclis katip üye seçimi, 2021 yılı faaliyet raporunun üyelere okunması, Birlik 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi, 2022 çalışma ve yatırım planları, birlik üye katılım paylarının belirlenmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıya Kaymakam Şenol Öztürk, Birlik Müdürü Zeki Kaplan, İlçe Meclis Üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

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