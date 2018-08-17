Köylere Beton Yol Yapımına Başlandı

Edirne Valiliği İl Özel İdaresince köyler arasındaki yollarda asfaltlama yerine beton yol kaplaması yapılıyor.

Edirne Valisi Günay Özdemir, köylerde, beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Alaaddin Uğur'dan bilgi aldı.

Vali Özdemir, Edirne'de ilk defa KÖYDES projesi kapsamında beton yol yapımına başlandığını ifade ederek, Elçili, Karakasım ve Orhaniye köyleri arasında yapımına başlanan yolun kısa sürede tamamlanacağını belitti.

Meriç-Hasırcıarnavut, Uzunköprü-Değirmenci ve Hamitli arasındaki yollarda da beton yol yapılacağını anlatan Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asfalt yol yapımı için kullanılan hammadde, petrol ürünü ve yurt dışından yüksek maliyetle ithal ediliyordu. Beton yol yapımını, öz kaynaklarımızı kullanarak yapıyoruz. Böylece yurt dışından dövizle hammadde almamış oluyoruz. Araştırmalarda beton yolun hızlı bir kaplama yöntemi olması, yüzde 100 yerli ve uzun ömürlü olması, ağır tonajlı araçlara karşı mukavemetli olması ve daha birçok yönden avantajlı olması hasebiyle silindirle sıkıştırılmış beton yollar tercih edilmiştir. Kaliteli standartlarda ulaşımın sağlanması, minimum trafik tehlikesinin oluşması, yapılan imalatın amacına yüzde 100 hizmet edebilmesi için tüm imalatlar yerinde kontrolle fen ve sanat kuralları çerçevesinde devam etmektedir. Silindirle sıkıştırılmış beton yollarla kamu kaynaklarının daha da etkin, verimli ve yerinde kullanılması sağlanmış olacaktır. Kurumumuzca da ilk kez uygulanan bu yöntemin yıl sonunda sonuç değerlendirmesi yapılarak 2019 yatırım programı şekillendirilecektir."

Orhaniye köyünü de ziyaret eden Vali Özdemir, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.