Köylere 150 Milyon Liralık Hizmet

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Değirmenboğazı Kabalı-Aktaş grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Değirmenboğazı Kabalı-Aktaş grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ayhan, grup yolunda çalışan işçilere de karpuz ikramında bulundu.

Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresinin alt yapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Vali Ayhan, bu kapsamda Hafik Aktaş-Bakımlı-Değirmenboğazı-Kabalı grup köy yolu 1. kat asfalt sathi kaplama işini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada çalışan işçilerle de sohbet eden Vali Ayhan, özverili çalışan personele karpuz ikramında bulundu.

150 Milyon Liralık Kaynağı Hizmete Dönüştürüyoruz

Sivas İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynaklarıyla altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "İl Özel İdaremizin kırsal alt yapı çalışmalarını yerinde incelemek için arkadaşlarımızla sahadayız. Hafik Değirmenboğazı ve Kabalı, Aktaş Grup yolundayız. Bugün arkadaşlarımız yıllardır bu bölgede bekledikleri, arzu ettikleri 7 kilometrelik yollarını asfalt yaparak hizmete sokacaklar. Bu sene il genelinde yaklaşık kırsal alt yapıya yol, su, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal hizmetler olmak üzere neredeyse KÖYDES'le birlikte 150 milyon liraya yakın kaynağı hizmete dönüştüreceğiz. Bütün gayretimiz, bütün azmimiz gelen kaynağın kuruşu kuruşuna hizmete yansıması. Elbette coğrafyamız çok geniş, çok dağınık bin 234 köy 700'e yakın mezrası ile birlikte Türkiye'nin en geniş coğrafyasına ve en çok yerleşim yerine sahip bir iliz. Dolayısıyla kaynaklarımız da daha rantabl, daha verimli, daha etkin kullanmak istiyoruz. Özellikle grup köy yollarını ağırlık vermekteyiz. Her zaman olduğu gibi işçi kardeşlerimizin yanındayız. Onlar bu coğrafyada bizim elimiz ayağımız. Bizleri temsil ediyorlar ve iyi de temsil ediyorlar. Araçlarla, ekiplerle bu bölgede ki milletimize hizmet ederek onların dualarını alıyorlar. İnşallah mevsimde gayet iyi gidiyor. Maksadımız ve muradımız bu bölgenin refah seviyesini ve ulaşım seviyesini artırabilmektir. Hafik ilçemizin de KÖYDES olsun, İl Özel İdare alt yapı çalışmalarını burada görmüş olduk. Emeği geçen arkadaşlarımız tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bölge halkımıza bu yolumuz hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan, grup yolunda yapılan incelemenin ardından Kabalı köyüne geçti. Vatandaşlarla hasbihal eden ve talepleri not alan Vali Salih Ayhan, "İmkanlar ölçüsünde şehrimizin her karış toprağına hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.

Vali Ayhan'a ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu eşlik etti.

Kaynak: Habermetre